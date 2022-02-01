Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyüyor! ABD'den Rusya'ya rest: Derhal askerlerinizi çekin

ABD'nin Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulunmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD'nin Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı ettiği şimdiden açık" dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da "Rusya Kiev’i işgal ederse yaptırımlar hazır" açıklaması yaptı.

Abone ol

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor. Kriz her geçen gün biraz daha büyürken ABD Dışişleri Bakanlığından Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya’ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulundu. Öte yandan Blinken, Lavrov'a ABD'nin Rusya ile kapsamlı görüşmelere hazır olduğunu aktardı.

Putin'den Ukrayna açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Batı'nın iki ana güvenlik taleplerini karşılamadığını söyledi. Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık"

Ukrayna konusuna değinen Putin, ABD'nin güvenlik garantilerine yanıtı hakkında "Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık. ABD yanıtlarında, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerinin temel noktalarını görmezden geldi." dedi.

Johnson: Yaptırımlar hazır

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgalinin "siyasi ve insani felaket" olacağını belirterek Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile resmi temasları kapsamında başkent Kiev'de bulunan Johnson, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, acımasız bir gerçekle yüzleşmek zorunda olduklarını belirterek "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor." dedi.

O tarihten bu yana 13 bin Ukraynalının öldürüldüğünü ve Ukrayna'nın neredeyse 10 yıllık bir savaşın içine sürüklendiğini vurgulayan Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgalinin "siyasi ve insani felaket" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, "Bence bu Rusya için de dünya için de askeri bir felaket de olur." ifadesini kullandı.

Polonya'dan destek geldi

Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Morawiecki, Şmıgal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji, savunma ve insani yardım alanlarında Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduklarını vurguladı, Polonya'da 27 Ocak'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyen bir kararın kabul edildiğini hatırlattı.

Polonya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımında bulunacaklarını belirtti.

Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dayanışmanın önemine de işaret ederek bağımsız ve demokratik Ukrayna'nın, tüm Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını söyledi.