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Böylesi ilk kez görüldü! Bursa'da insan yüzlü örümceği görenler inanamadı: Sabah kalktığımda...

Böylesi ilk kez görüldü! Bursa'da insan yüzlü örümceği görenler inanamadı: Sabah kalktığımda...

Daha önce eşine ender rastlanan insan yüzlü örümceğin değişik tarzı Bursa’da görüldü. İnsanı andıran böcek türünü yakalayan vatandaş şoka girdi.

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde görülen insan yüzlü örümcek ve akrep tarzı böcek türü görenleri hayrete düşürüyor. Yenişehir’de yaşayan Taylan Ekşi, “Sabah kalktığımda evde saksının kenarında bir böcek gördüm. Yanına yaklaşınca bu hayvanın yüzünün resmen insana benzediğini görünce şoka girdim. Yaptığım araştırmalarda daha önce Türkiye’de insan yüzlü örümcek görüldüğünü anladım. Fakat bu tür diğerlerinden farklıydı, örümcek ve akrebi andıran şekli vardı. Böceği alıp bahçede bir ağacın kenarına bıraktım” diye konuştu.

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