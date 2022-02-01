BIST 2.015
DOLAR 13,45
EURO 15,15
ALTIN 778,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

Abone ol

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri grevde! Aylık istenen paket sayısını açıkladılar
Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri grevde! Aylık istenen paket sayısını açıkladılar
NATO'dan Rusya sınırına 60 kilometrede bir haftalık askeri eğitim
NATO'dan Rusya sınırına 60 kilometrede bir haftalık askeri eğitim
Bakan Bekir Pakdemirli 'ideolojik tipler' dedi eleştirilere yanıt verdi
Bakan Bekir Pakdemirli 'ideolojik tipler' dedi eleştirilere yanıt verdi
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı duvarları çalmışlar
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı duvarları çalmışlar
Bekir Bozdağ: Yargı milletin vicdanını rahatlatmalı
Bekir Bozdağ: Yargı milletin vicdanını rahatlatmalı
100 metre boyundaki hurda yüklü gemi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı
100 metre boyundaki hurda yüklü gemi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı
Bakan Nureddin Nebati Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü
Bakan Nureddin Nebati Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü
Tarlada 2 lira markette 9 lira! 8 liraya alıp 28 liraya satıyorlar
Tarlada 2 lira markette 9 lira! 8 liraya alıp 28 liraya satıyorlar
Avrupa Omicron rekorlarına rağmen artık saldı! Peş peşe kararlar
Avrupa Omicron rekorlarına rağmen artık saldı! Peş peşe kararlar
İstanbul'a yeniden kar mı geliyor? Orhan Şen'den açıklama geldi
İstanbul'a yeniden kar mı geliyor? Orhan Şen'den açıklama geldi