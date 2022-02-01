İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.Abone ol
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.