Elektrik Mühendisleri Odası 210 kilovatsaat hesabını deşifre etti! Esas olay şubatta!

Elektrikte kademeli tarifeyle beraber zammın da katlanmasına tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanım limitinin 150'den 210 kilovatsaate çıkarıldığını duyurmuştu ancak Elektrik Mühendisleri Odası bu 60'lık farkın ne kadar etki edeceğini açıkladı.

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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrikteki '150 kilovatsaat sınırı'nın 210'a çekilmesiyle 'en fazla iki lamba daha fazla yakmaya' imkan tanındığını söyledi.



Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınırı 210'a yükseltilmişti.

Sözcü'ye konuşan Pala, 230 kilovata kadar kullanımın bedava olmasını savunduklarını belirtirken, yeni kararı olumlu bulduğunu ifade etti.

Oda başkanı, yeni faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu ifade ederek 'faturaların kabarıklığı'nın şubat ayı okumalarında görüleceğini belirtti.

Vatandaşa gelen faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu belirten Pala; "Esas faturaların kabarıklığını şubat ayı okumalarında göreceğiz. Malum bu gelen faturalar aralık ayından kalma faturalar. Mevcutta 300 liralık bir fatura 450 lirayı buldu. şubatta bu ücret 600 lirayı bulacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 100'lük bir artış olacak. Her fatura 3'te bir oranında daha artacak" ifadelerini kullandı.

Dört kişilik ailenin aylık elektrik tüketimi 230 kilovat saat

Oda başkanı, sınırın 210'a çıkarılmasını şöyle yorumladı: "Elbette günlük tüketim 7 kilovat saat ve altında olursa elektriğe gelen zam aralık ayına oranla yüzde 50 artmış olacak. Bu çok düşük bir eşik. Yapılan bu yeni değişiklikle vatandaşa iki lamba daha müsaade etmiş oldular. Bizim yaptığımız araştırmada dört kişilik bir ailenin ortalama elektrik tüketimi aylık 230 kilovat saat. Fakat bu dar gelirli bir aile için öngördüğümüz tüketim. Hanelerin çoğunda bu aşılacak. Dolayısıyla kademeli tarifeye göre aşım için faturalar yüzde 127'lik zamlı tarife üzerinden belirlenecek."