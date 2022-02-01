İstanbul'a yeniden kar mı geliyor? Orhan Şen'den açıklama geldi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u felç eden kar yağışı yeniden mi geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, 'kar yeniden gelecek mi?' sorusu da merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen 'zayıf ihtimal' dedi ve yağmurun ön planda olduğunu belirtti.

"Çok zayıf ihtimal"

Prof. Dr. Orhan Şen, "3 ve 4'ünde Trakya'da, yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacak iç bölgelerde ama Marmara etkilenecek mi? Marmara'nın doğusu kar alacak ama İstanbul çok zayıf bir ihtimalle kar yağışı veya yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

Kuvvetli yağış uyarısı

"Sıcaklık yükseldi, güneş az da olsa yüzünü gösterdi. Bu nedenle batı bölgelerimizde kar yerine yağmur daha ön plana çıktı" diyen Prof. Dr. Şen, "Marmara'nın batısı yani Trakya, Edirne, Kırklareli, Bozcada, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur civarlarında kuvvetli yağış görünüyor. Bu yağışlar Trakya'da yani Edirne'de yarın akşam kar yağışına dönebilir. Önümüzdeki 2 ve 3 gün batı bölgesinde yağmur yağışı kuvvetli gözüküyor" ifadelerini kullandı.