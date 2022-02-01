BIST 2.019
DOLAR 13,38
EURO 15,08
ALTIN 778,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

İzmir'de minibüs şoförü bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil bakın kim çıktı

İzmir'de minibüs şoförü bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil bakın kim çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde, minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlının, minibüs şoförüyle uzaktan akraba oldukları ve cinayeti de akrabalar arasında yaşanan husumetten dolayı işlediği öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 63 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile Ali Ş. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sokak güvenlik çemberine alındı
Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Uzaktan akrabalarmış
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı
Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir nereden mezun?
Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir nereden mezun?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı? Ekrem İmamoğlu sonunda cevap verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı? Ekrem İmamoğlu sonunda cevap verdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan görevden almalara ilişkin sert eleştiri: Tahammül edemedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan görevden almalara ilişkin sert eleştiri: Tahammül edemedi
Bora Akkaş boşandığı eşi kimdir? Üç Kuruş'taki Çetin kimdir, yaşı kaç?
Bora Akkaş boşandığı eşi kimdir? Üç Kuruş'taki Çetin kimdir, yaşı kaç?
Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı
Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı
Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz hangisi nasıl niyet edilir?
Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz hangisi nasıl niyet edilir?
Kazakistan’da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin istifa etti
Kazakistan’da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin istifa etti
Vakalar patladı 144 ev karantinaya alındı
Vakalar patladı 144 ev karantinaya alındı
Covid-19'un düşmanı! Birçok hastalığa şifa oluyor: Eskiden yabanda yetişirdi
Covid-19'un düşmanı! Birçok hastalığa şifa oluyor: Eskiden yabanda yetişirdi