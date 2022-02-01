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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Bugünden itibaren sona erdi: Artık...

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Bugünden itibaren sona erdi: Artık...

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı’na girişlerde yapılan bilet kontrolü uygulaması alınan yeni kararla bugünden itibaren sona erdi.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında pandeminin başladığı 2020’den bu yana İstanbul Havalimanı’nda terminale girişte uygulanan bilet kontrolünde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda salgınla birlikte başlayan kapılardaki bilet kontrolü uygulaması bugünden itibaren sona erdi. Havalimanının hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan ve yeni dönemde kaldırılan bilet kontrol uygulamasıyla birlikte havalimanı yeniden herkesin hizmetine açılmış oldu.

Havalimanında alınan üst düzey Covid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabiliyor. Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı’nda normalleşme yolunda yeni bir adımı daha hayata geçmiş oldu.

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