CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan görevden almalara ilişkin sert eleştiri: Tahammül edemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Zamlardan, değişen bakanlara, pek çok konuya değinen Kılıçdaroğlu, "TÜİK Başkanı biz gittiğimizde içeri almamıştı, görevde kaldı, sırtı sıvazlandı. Sonra kul hakkı yemem dedi, vay sen misin kul hakkı yemeyen. Hemen görevden alındı." ifadelerini kullandı.

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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve elektrik zamları üzerinden hükümeti eleştirdi. Görevden almalara ilişkin de eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan yönetemediğini görüyor faturayı bakanlara, bürokratlara çıkarıyor. 3,5 yılda 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı değişti, 4 tane Merkez Bankası Başkanı değişti. Merkez Bankası'nın tek işlemi matbaada para basmak kaldı. TÜİK Başkanı biz gittiğimizde içeri almamıştı, görevde kaldı, sırtı sıvazlandı. Sonra kul hakkı yemem dedi, vay sen misin kul hakkı yemeyen. Hemen görevden alındı. Ben haram yiyorsam, sen benim altımda çalışıyorsan sen de yiyeceksin diyor. Tahammül edemedi ve aldı." dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Bürokratlara seslenmiştim. Aradan süre geçti belgeler yağdı ama bazı mağdurlar vardı onlarla görüştüm. Bazıları görevlerinden alındı, bazıları istifa ettiler. Video yayınladım AK Parti'nin gidişi gidiş değil diye.

-Baskılara rağmen bürokrasinin nabzı atıyor mu diye video yayınladım. Oturduk, dertleştik gelen yolsuzluk dosyasını gündeme getirdim isim vermedim dosyadaki bilgileri okudum. O dosyaların altında imzam yoktur diye Erdoğan ve diğerleri açıklama yaptı. Nedir bu olay anlatayım.

-3 Nisan 2018'de ihale yaptılar. Firmanın özelliği gerçek ihale olması yarışmaya girmesi ve kazanması. İç finansmanı kendisi karşılayacak dışarıdan garanti söz konusu değil. Ama ihaleyi beşli çeteden biri kazanmaz sonra iptal edilir. Aradan zaman geçer ihaleye yeniden çıkılır bu ihale kamuya açık değildir. Olağanüstü hallerde olay. Neden 21 B'ye göre adrese teslim ihaleyi vermek için. Sonrasında beşli çeteden birine teslim edilir. Ayrıntı var. Bunlar giderler beşli çete adına yurt dışından para isterler kredi anlaşması yapılır. Bunun kefili Hazine'dir. Borçlu Hazine ve Maliye Bakanlığı yazıyor. Erdoğan diyor ki Kılıçdaroğlu yalan söylüyor imzam yok. Sen ihale komisyonunda değilsin ki sen talimat veren makamdasın. Bu 2020 kamusal mali durum ve beklentiler raporu. Açın raporu 25. sayfasında.17-3-2020 tarihli. Onayı veren Erdoğan. Sayıştay'ın da raporları var. Orada da aynı tarihi veriyor burada yalnız tarih yanında sayıyı da veriyor.

"Görmediğim belgeyi konuşmam sana sürprizlerimiz var"

-Sen demek ki kirlilikleri biliyorsun senin talimatınla yapılıyor. Dosya kalın dosya dosyanın içinde her şey var sorulara yanıt var. Hazineyi yükümlülük altına sokuyorsun beşli çeteyi koruyorsun kazanana ihaleyi vermiyorsun. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyor. Görmediğim belgeyi konuşmam Sayın Erdoğan sana çok sürprizlerimiz var imzan olan belgeleri de açıklayacağız. Arkadaşlarımız ayrıntıları aktaracaklar. Yolsuzluk deyince senin adın en ön sırada yer alıyor. Tüm Türkiye, dünya biliyor.

-Çıktılar sana dediler ki kızdırma bizi mal varlığını inceleriz he! Gıkı çıkmadı. Siz mal varlığımı incelemezseniz namertsiniz demesi lazımdı. Yolsuzluk deyince akla Erdoğan geliyor. Bunlar açıklanacak. Ali Mahir Başarır suç duyurusunda bulundu. Diyorlar ya 'belge varsa ver' verdik şimdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne çağrı

-Türkiye'nin gündeminde daha ağır sorunlar var. Doğal gaz kesintileri başladı hiç karşılaşmamıştık. Ya ülkeyi yönetenlerin ülkeyi nereye getirdiklerini görüyoruz.

-Yarın sabah ne olacağını bilmiyorlar. Yönetemiyorlar. Yönetme kapasiteleri yok yönetme akılları yok. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne çağrı yapıyoruz. Elektrik kesintilerinin OSB'lerde yarattığı maliyet nedir? Bilmek istiyoruz.

"Dolar 13'e düştü hiçbir şeyin fiyatı düşmedi"

-İnsafsız zamlar devam ediyor. Nereye kadar gidecek? Nasıl olacak bu? Dün açıklama yapıyorlar. Benim dediğim noktaya geldiler. 4 kişilik ailenin tükettiği elektriği biliyoruz. sarayada elektrik, doğal gaz faturası mı var? Mutfak masrafı mı var? perişan ettiler milleti. Dolar yükseldiği için zam yapıyoruz derlerdi. Dolar 13'e düştü hiçbir şeyin fiyatı düşmedi. Şuan da her akaryakıt dairesi vergi dairesi gibi.

-Asgari ücreti baskılarımız sonucu 4253 lira yaptılar. Belediyelerimizde 4500 liradır. Türk-İş'in açlık sınırı 4250 lira. Zamların yarattığı tablo budur. İnsanlar ucuz ekmek kuyruğuna giriyorsa, ucuz yağ kuyruğuna giriyorsa insanlar bunun nedeni Erdoğan ve ailesidir.

-İran'dan gaz bir gün kesildi. İran açıklama yaptı. Dış politikada yalan olur mu? İran yalanlıyor. Sesin kesiliyor. Azerbaycan ile görüşmelere gidilmedi.

"Faturayı bakanlara kesiyor"

-Erdoğan yönetemediğini görüyor faturayı bakanlara, bürokratlara çıkarıyor. 3,5 yılda 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı değişti,4 tane Merkez Bankası Başkanı değişti. Merkez Bankası'nın tek işlemi matbaada para basmak kaldı. Faizi indir dediklerinde indiriyorlar. Merkez Bankası görevlilerinin akıllarını çalıştırmak gibi bir görevleri yok, akıllarını çalıştırdıklarında görevden alınacaklar. Yöneticiler iyi paralar alıyorlar. Saray'dan gelen talimatları yapıyorlar.

-TÜİK Başkanı biz gittiğimizde içeri almamıştı, görevde kaldı, sırtı sıvazlandı. Sonra kul hakkı yemem dedi, vay sen misin kul hakkı yemeyen. Hemen görevden alındı. Ben haram yiyorsam, sen benim altımda çalışıyorsan sen de yiyeceksin diyor. Tahammül edemedi ve aldı.

-Son olarak tüm il ve ilçe başkanlıklarına söylüyorum. Bu pankartı asacaklar.