BIST 2.021
DOLAR 13,37
EURO 15,06
ALTIN 777,93
HABER /  MEDYA
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Yılmaz Özdil de yandaş oldu! Hadi Özışık anlatıyor

'Tüccar gazeteci' Yılmaz Özdil en sıkı Tayyip Erdoğan karşıtlarından... Çıktı canlı yayında 'Erdoğan yine bizi dozer gibi ezecek' dedi... "Tele1 seyrederseniz, CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır" dedi.. Dedi de dedi... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık o sözleri yorumladı...

Abone ol

'Tüccar gazeteci' Yılmaz Özdil en sıkı Erdoğan karşıtlarından... Çıktı canlı yayında 'Erdoğan yine bizi dozer gibi ezecek' dedi...

"Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır" dedi...

"Atatürk gelse bunlar Atatürk'ü de CHP'den ihraç ederler" dedi...

Dedi de dedi...

Biz söyleyince 'yandaş diyorlardı...

Yılmaz Özdil de mi yandaş?..

ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Betül Sayan Kaya kiminle evli eşi İlyas Kaya ne iş yapıyor?
Fatma Betül Sayan Kaya kiminle evli eşi İlyas Kaya ne iş yapıyor?
Ali Koç Joachim Löw'le son görüşmeyi yaptı! Fenerbahçe'de karar verildi
Ali Koç Joachim Löw'le son görüşmeyi yaptı! Fenerbahçe'de karar verildi
Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması
Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması
Ukrayna lideri Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik mesaj
Ukrayna lideri Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik mesaj
Türkiye'nin internet hızı 103'üncü sırada yer aldı
Türkiye'nin internet hızı 103'üncü sırada yer aldı
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Test zorunluluğu kaldırıldı: HES Kodu sorgulaması...
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Test zorunluluğu kaldırıldı: HES Kodu sorgulaması...
AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu
AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu
3'üncü kattan düşerek ölen Şevval 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış
3'üncü kattan düşerek ölen Şevval 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış
Üç Kuruş Azade kimdir gerçekte kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?
Üç Kuruş Azade kimdir gerçekte kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?
'Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım' deyip seslendi: Ben sadece...
'Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım' deyip seslendi: Ben sadece...