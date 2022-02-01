Yılmaz Özdil de yandaş oldu! Hadi Özışık anlatıyor

'Tüccar gazeteci' Yılmaz Özdil en sıkı Tayyip Erdoğan karşıtlarından... Çıktı canlı yayında 'Erdoğan yine bizi dozer gibi ezecek' dedi... "Tele1 seyrederseniz, CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır" dedi.. Dedi de dedi... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık o sözleri yorumladı...

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'Tüccar gazeteci' Yılmaz Özdil en sıkı Erdoğan karşıtlarından... Çıktı canlı yayında 'Erdoğan yine bizi dozer gibi ezecek' dedi...

"Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır" dedi...

"Atatürk gelse bunlar Atatürk'ü de CHP'den ihraç ederler" dedi...

Dedi de dedi...

Biz söyleyince 'yandaş diyorlardı...

Yılmaz Özdil de mi yandaş?..