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Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması

Yurtiçi Kargo 2022 yılında personeline 'yüzde 17 zam yaptı' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Son yapılan zam ile tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46’ya çıkarılmıştır” denildi.

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2022 yılında verilmesi gereken zammın erkene çekildiğinin vurgulandığı yazılı açıklamada, “Artan akaryakıt maliyetlerinden dolayı, Yurtiçi Kargo çatısı altında kargo dağıtım faaliyetinde yer alan, sözleşmeli statüde çalışan tedarikçilerimize 2022 yılında verilmesi gereken zam erkene çekilmiş, 1 Aralık 2021 tarihinde ortalamada yüzde 25 zam verilmiştir. 2022 yılı başında artan maliyetler tekrar gözden geçirilmiş ve 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle ortalamada yüzde 21 daha ek zam verilmiştir. Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46’ya çıkarılmıştır. Dolayısıyla sözleşmeli statüde kargo dağıtım faaliyetinde yer alan araçların aylık kazançları performanslarına göre asgari ücretin 2,5 ve 4 katı arasında değişmektedir” ifadelerine yer verildi.

"Oluşturulmaya çalışılan algı gerçekdışıdır"
Şirketin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: Birkaç tedarikçi tarafından “2022 yılında yüzde 17 zam yapıldı” şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, tamamen gerçekdışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Tedarikçilerimizin dışında tüm saha çalışanlarını, yan haklar hariç her zaman asgari ücretin üzerinde işe başlatan, tüm saha personeline yüzde 40 zam yapan, ülkemizin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, 20 bin personeliyle ve tedarikçileriyle büyümeye devam edecek ve 40 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edecektir.”

zam
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