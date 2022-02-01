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AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu

AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu

AVRUPA İnsan hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 40 HDP milletvekilinin başvurusunu karara bağladı. Milletvekili dokunulmazlıkların Anayasa'ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılında dokunulmazlıkları kaldırılan ve aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li milletvekilinin başvurusunu karara bağladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş'ın avukatılığını üstlenen Mahsuni Karaman Twitter yaptığı paylaşımda "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" ifadelerini kullandı.

AİHM, ayrıca her vekil için 5 bin 500 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Güncel kurlar Türkiye, HDP'li vekillerin haklarını gasp ettiği için 3 milyon 232 bin TL (214 bin euro) ödeme yapacak.

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