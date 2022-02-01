İstanbul'da enflasyon yüzde 50.91 ile son 19 yılın zirvesine çıktı

Herkes TÜİK'ten Ocak ayı enflasyon rakamlarını beklerken İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin fiyat endekslerini açıkladı.

İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,18 artış göstermişti. Ocak'ta aylık bazda yükseliş ise yüzde 13,78 oldu. Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan eşya fiyat endeksi ise Ocak'ta yıllık bazda yüzde 53,96 arttı.

Ocak 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakım harcamalar grubunda 21,51, konut harcamalarında yüzde 17,19, gıda harcamalarında yüzde 13,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 10,24, diğer harcamalarında yüzde 6,87, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,28 artış görüldü. Giyim harcamalarında ise yüzde 0,39 azalış görüldü.

Ocak 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 20,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,22, mensucat grubunda yüzde 2,15, madenler grubunda yüzde 1,44, artış gördüldü. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,53, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 0,04, azalış görüldü.