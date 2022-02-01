BIST 2.030
DOLAR 13,39
EURO 15,08
ALTIN 776,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Sivas'ta donmasın diye musluğu açık bıraktı! Gördüğü manzara karşısına şaştı kaldı

Sivas'ta donmasın diye musluğu açık bıraktı! Gördüğü manzara karşısına şaştı kaldı

SİVAS’ta bir muhtar gece borular donmasın diye muhtarlığın suyunu açık bıraktı, sabah geldiğinde akan suyun bile donduğunu gördü.

Abone ol

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta bu yıl hasretle beklenen kar da yağdı. Yağan karın ardından havalar daha da soğudu. Soğuk rekorlarının yaşandığı Sivas’ta ilginç görüntüler oluşmaya devam ediyor. Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç’un yaşadığı ilginç olay, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

Düzarduç, akşam muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için muhtarlık binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah geldiğinde ise akan suyun bile donduğunu gördü. Lavabonun içerisindeki su ve musluktan akan su donmuştu. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.



“Sivas soğuğu ile güzel”
Düzarduç, Sivas’ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, “Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarladan sofraya geliş fiyatı 4,5 katlandı
Tarladan sofraya geliş fiyatı 4,5 katlandı
Dışarı çıkmak isteyen kızını tekme tokat dövdü! Bakın ne ceza verildi
Dışarı çıkmak isteyen kızını tekme tokat dövdü! Bakın ne ceza verildi
Yeni Zelanda'ya alınmadığı için Taliban’dan yardım isteyen hamile gazeteciyle ilgili ülkesinden yeni karar
Yeni Zelanda'ya alınmadığı için Taliban’dan yardım isteyen hamile gazeteciyle ilgili ülkesinden yeni karar
Regaib Kandili hangi gün 2022 Regaib Kandili nedir Diyanet neler yapılır?
Regaib Kandili hangi gün 2022 Regaib Kandili nedir Diyanet neler yapılır?
Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
Trabluslu genç "Lübnan'ın Selçuk Bayraktar"ı olmak istiyor
Trabluslu genç "Lübnan'ın Selçuk Bayraktar"ı olmak istiyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu ve Ekrem İmamoğlu için sert sözler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu ve Ekrem İmamoğlu için sert sözler
Allahyar Sayyadmanesh Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralandı
Allahyar Sayyadmanesh Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralandı
İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun tişörtünden çıktı
İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun tişörtünden çıktı
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Max Meyer Midtjylland'a transfer oldu
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Max Meyer Midtjylland'a transfer oldu