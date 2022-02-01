MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu ve Ekrem İmamoğlu için sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı günü balıkçı ziyaretine eleştirilerle başladı. Bahçeli Sezen Aksu'nun şarkı sözü konusunda da sözlerini tekrarlayarak tepkisinin arkasında durdu.

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MHP lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile görüşmesinden, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'ın sözlerine kadar pek çok konuyu gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hitabımın kastı Sezen Aksu değildir' çıkışı sonrası Bahçeli, tepkisinin arkasında durarak şunları söyledi: "Herkes aksini söylese de milliyetçi Hareket Partisi bu görüşte olamaz."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Rusya ile Ukrayna arasında derinleşen kutuplaşma Kafkaslarla Türkiye'ye nasıl etki edeceğini iyi görmek lazım. Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselime galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır. Ukrayna'nın geleceğine karar verecek olan ülkenin vatandaşlarıdır. Ukrayna'nın dediği gibi gelecek Biden ile Putin arasındaki anlaşma arasında olmamalıdır. Ancak dostane ve yapıcı ilişkileri bulunan üçüncü ülke tarafından aracılık sağlanabilecektir. Bu ülke Türkiye'dir.

Sayın Erdoğan'ın Ukrayna'ya gidecek olması, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ay içinde Türkiye'yi ziyaret planı bölge barışına, istikrar ve huzur arayışına büyük bir destek olabilecektir.

İstanbul'da balık baştan kokmuştur

Meteoroloji uzmanları, bilim insanları Istanbul başta olmak üzere pek çok il için kar yağışı uyarısını bulunmuştur. Mühim olan tedbirleri yağ yağmadan almaktır. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi ile 25 gün önce planlanan randevusunu saat gibi aklında tutan başkan Meteoroloji'nin uyarılarını aklında tutamamış. Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek beceriyi gösterememiştir. Diyeceğim o ki İstanbul'da balık baştan tuz da hepten kokmuştur. Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balığa kaçan sorumsuz ve duyarsız bir kağıt kaplana İstanbul müstahak değildir. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi. İstanbullu feryat figan ediyor belediye başkanı kar küreme aracığıyla balığa gidiyor. Bir büyükelçiyi İstanbullu'dan daha çok önemsiyor. Bu kadar önem affediyorsa Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Tutanak tutulmuş mudur? Başkan kimlerin dolmuşuna binmiştir?

Kar yağışını balıkçıyı konuşmazlar MOBESE'yi dile dolarlar. Boş bahaneleri geçin. Hangi gizli emellerin peşinden koşuyorsunuz? MOBESE toplumsal huzur ve güvenlik içindir. Açığı olanların MOBESE'den şikayet etmesi doğaldır. Sayın Abdülhamit Gül'ün başarıyla yürüttüğü görevinden affını istemesini itibar suikastine bağlamaları asla tutmayacaktır. Bizim dileğimiz bir an evvel Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını istemesidir.

Sıradan bir şarkı sözü olarak değerlendirilemez

Devletin varlığını mücadele için yaptığı mücadele meşrudur. Hiçbir toplum hürriyetleri sınırsız kullanma yetkisi vermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret etmek büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade özgürlüğü sayılamaz. Hazreti Adem ve Havva'ya hakaret etmek demokratik bir hak, sıradan bir şarkı sözü olarak değerlendirilemez. Herkes aksini söylese de milliyetçi Hareket Partisi bu görüşte olamaz.

10 yaşındaki çocuğu bu noktaya getiren nedir?

Bir televizyon kanalında sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret eden sözde bir gazeteciye sessiz kalanların Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediği sözlere ateş püskürmeleri ikiyüzlülüğün deşifresidir. 10 yaşındaki çocuk cumhurbaşkanına amca derken Kılıçdaroğlu'na hain demiştir. Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir? Gelişmeler nelerdir? Eren Bülbül'ün katilleriyle sarmaş dolaş olanların sorgulanması gerekir. Katile katil, caniye cani, teröriste terörist diyemeyen demokrasiyle arasına geceyle gündüz gibi mesafe koymuştur.