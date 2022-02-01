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İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun tişörtünden çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun tişörtünden çıktı

 İRAN'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı yolcu polisin dikkatini çekti. Yolcunun üst aramasında tişörtüne gizlediği uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu Farshıd S.'den şüphelendi. Pasaport kontrolü yapılan yolcu, daha sonra üst araması için karakola götürüldü. Burada İranlı yolcunun kazağı çıkarıldı. Yolcudan kazağının altına giydiği tişörtünü de çıkarması istendi. Farshıd S.'nin tişörtünü inceleyen polis küçük gözler halinde zulalanmış 15 parça şeffaf naylonlara sarılı 151.44 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İranlı Farshıd S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İranlı Farshıd S.'nin üzerinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.

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