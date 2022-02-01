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Kademeli elektrik aylık indirimli tüketim 210 kilovat oldu Resmi Gazete'deki karar

Ocak 2022 elektrik faturaları fahiş artışlarla gelince vatandaş tepki göstermişti. Hanelerin büyük kısmı yüksek tüketim grubuna girince zam yüzde 125'e vurmuştu. Tepkiler üzerine aylık düşük elektrik tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı. Karar bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yılbaşında yapılan zammın ardından tartışma konusu olan elektrik faturaları için yeni bir adım atıldı, ilk kademe tüketim sınırı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek fatura şikayetleri üzerine yapılan çalışma sonucu en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarının 7 kilovata, dolayısıyla150 kilovat olan sınırın, 210 kilovata yükseltildiğini açıkladı. Yeni düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Düzenlemeyle faturada ne değişecek?
Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak? 210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı.

Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. 42 lira indirim sağlanacak.

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