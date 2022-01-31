Altın sert düştü! Devamı gelecek mi Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba yorum

-Ukrayna konusunda tedirginlik devam ediyor. ABD'nin ifadeleri var. Karşılıklı düello ile birlikte altın fiyatları yukarı yönlü haftayı kapattı. Amerikan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama sonrası dolar endeksi 97'lerin üzerine çıktı. Doların güçlenmesinin altını baskılayacağı belliydi. Bu kalıcı olur mu ilerleyen günlerde belli olacak.