Altın sert düştü! Devamı gelecek mi Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba yorum
FED'in faiz kararını sonrası aşağı yönlü hareket eden altın 31 Ocak 2022 haftanın ilk işlem gününde 769 liradan işlem görüyor. Altında düşüş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba altın açıklaması...
Altın resmen çakıldı. Yatırımcısı ise düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediliyor. 31 ocak altının gram fiyatı 769,39 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.273,00, yarım altın 2.544,00, cumhuriyet altını da 5.073,00 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? Altın ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk bakın neler söyledi:
-Ukrayna konusunda tedirginlik devam ediyor. ABD'nin ifadeleri var. Karşılıklı düello ile birlikte altın fiyatları yukarı yönlü haftayı kapattı. Amerikan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama sonrası dolar endeksi 97'lerin üzerine çıktı. Doların güçlenmesinin altını baskılayacağı belliydi. Bu kalıcı olur mu ilerleyen günlerde belli olacak.
-Bundan önceki dönemde 2021'in altı ayında 1750-1800 bandında hareket ediyordu. Dolar o zaman zayıftı. Şimdi bu güçlü olmasına rağmen altının 1780 doların aşağısına gelmediğini görüyoruz. Aşağı gelirse 1760 dolar seviyelerine gelebilir.
-Faiz artırımlarının tamamı ile talep enflasyonundan kaynaklanan faiz artırımı olmayacağı biliniyor. Yeni varyantlar da çıkabilir beklentisi var bu dünya ekonomisine yönelik tedirginlikler oluşturuyor.