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Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı geldi: Geri adım atmayacağız!

Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı geldi: Geri adım atmayacağız!

RUSYA merkezli gerilim giderek tırmanıyor. ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Rusya, ABD'nin yaptırım tehditleri karşısında geri adım atmayacağını duyurdu.

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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ndan iki ülke dışişleri bakanlarının gerçekleştireceği görüşme öncesi flaş bir açıklama geldi.

Büyükelçilik Facebook'ta yaptığı açıklamada 'Gerginliği yaratanın Moskova değil, Washington olduğunu'nun altı çizildi ve 'ABD yaptırımlarının tehditlerine geri adım atmayacağız' denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken bugün bir telefon görüşmesi yapacak. Görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alınacağı belirtiliyor.

İkili 21 Ocak'ta Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için Cenevre'de bir araya gelmişti.

Yüz yüze gerçekleşen görüşme sonrası bakanlar basının önüne ise ayrı ayrı çıkmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Batı'nın büyük ve koordineli yaptırımlarla tepki vereceği konusunda defalarca uyarmıştı.

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