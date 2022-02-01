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Yeşim Erçetin kaç yaşında kiminle evlendi eşi ve kızı kimdir?

Yeşim Erçetin kaç yaşında kiminle evlendi eşi ve kızı kimdir?

43 yaşında olan eski manken, oyuncu Yeşim Erçetin, 6 aydır birlikte olduğu iş insanı Fevzi Kardeseci ile Miami'de evlendi. Sessiz sedasız evlenen çift ise merak konusu oldu. Daha önce bir evlilik yapan ve Lara Yağmur Orhon adında bir kızı olan Yeşim Erçetin'in eşi kimdir? Fevzi Kardeseci ne iş yapıyor, yaşı kaç?

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Bir dönem oyunculuk yapan, eski mankenlerden Yeşim Erçetin Miami'de iş adamı Fevzi Kardeseci ile sessiz sedasiz ikinci evliliğini yaptı. 43 yaşında 2000 yılında Ozan Orhon ile evlenen Yeşim Erçetein'in Lara Yağmur Orhon adında bir kızı vardır. Yeşim Erçetin'in eşi kimdir? Fevzi Kardeseci ne iş yapıyor, yaşı kaç?

Yeşim Erçetin kimdir?
1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk bir ajansta oyunculuk dersi aldı.

HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV'de (Yeşim), MMC (1'den 3'e) adlı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır. Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin Lara Yağmur adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de Masal adında bir kız çocuğu olmuştur. 

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