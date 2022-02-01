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Kübra Ece kimdir aslen nereli öldü mü intihar mı etti? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?

Kübra Ece kimdir aslen nereli öldü mü intihar mı etti? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları programı ile ünlenen Kübra Ece, Avcılar'da bulunan evinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Kübra Ece'nin ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı fakat, kıskançlık krizi geçirdiği, birlikte olduğu adamın Brezilyalı bir kadınla ilişkisine şahit olduğu için intihar ettiği iddiası gündemde. Peki aslen Tokatlı olan 30 yaşındaki Kübra Ece kimdir, nişanlı mı?

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TRT 1 ekranlarında bir dönem yayınlanan Bizim Köyün Kızları programına katılan Kübra Ece Avcılar'da evinin bulunduğu binanın 4. katından atlayarak hayatını kaybetti. Ölümünün ardından büyük bir sır bırakan 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Fakat Kübra Ece'nin yaklaşık bir ay önce olaylı bir şekilde ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrenmesi ve kıskançlık krizine girdiği iddiası söylenenler arasında. 

İddiaya göre ayrılığa kendini hazır hissetmeyen Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Peki kimdir Kübra Ece, aslen nereli, nişanlı mı? 

Kıskançlık krizine giren Ece, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'da bulunan evinde aldı.
İddiaya göre evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece, ardından kendisini dördüncü kattaki daireden aşağı bıraktı. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7 kişi gözaltına alındı: Kadının ölümünün ardından olay mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş., eski sevgilisi Mahmut Emir Ş. ve esli sevgilisini yeni sevgilisi Brezilyalı Luizia Marina R.C.'yi gözaltına aldı.

Kübra Ece kimdir: 30 yaşında ve aslen Tokatlı olan Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "30 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.''

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