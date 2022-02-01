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Doğal gazda sanayi tarifesine zam geldi

Doğal gazda sanayi tarifesine zam geldi

Doğal gazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için tarife değişmedi ancak elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.

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