TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na yeni yetki! Faizi MB belirleyecek
Dövizden Türk Lirasına dönüşüm hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında Merkez Bankasına faiz yetkisi verildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.Abone ol
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.
Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı. Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.
Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.
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