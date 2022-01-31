Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

Tokat-Turhal karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

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Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde, Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait 38 AB 723 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

23 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklenirken kazada 23 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.