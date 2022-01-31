BIST 2.003
DOLAR 13,43
EURO 15,10
ALTIN 776,86
HABER /  EKONOMİ
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Dünyaca ünlü ekonomist şoke etti: İkisini birden vuracak

Dünyaca ünlü ekonomist şoke etti: İkisini birden vuracak

Ekonomi konusunda tüm dünyayı ilgilendiren uyarılarda bulunan dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonunun yöneticisi Nicolai Tangen, kalıcı enflasyonun getirileri vuracağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Abone ol

NORVEÇ'in 1,3 trilyon dolarlık fonunu yöneten Nicolai Tangen, Financial Times'e enflasyon oranlarındaki yükselişin geçici mi yoksa kalıcı bir tehdit mi olduğu konusundaki tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tangen, enflasyondaki artışın küresel ekonomilerin kalıcı bir özelliği haline geldiğinde yatırımcıların yıllarca düşük getiri ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

"İkisini birden vuracak"
Nicolai Tangen, dünyanın hem yüksek talep hem de tedarik zincirlerinde devam eden kesintiler yaşadığı bir ortamda enflasyonun genel olarak beklenenden daha güçlü olabileceğini düşündüğünü söylerken, "Giderek daha fazla yerde bunu görüyoruz. Ikea'nın fiyatları yüzde 9 artırdığını gördünüz. Gıda fiyatlarının yükseldiğini; çok yüksek navlun oranlarının, kamyon taşımacılığı oranlarının, metallerin, emtiaların, enerjinin, gazdaki yükselişin devam ettiğini gördünüz" ifadelerini kullandı.

Tangen, bu durumun tahvil ve hisse getirilerini aynı anda olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunurken, "Önümüzdeki birkaç yıl boyunca ikisini birden vuracak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu açıkladı! Ljajic ve Trezeguet transfer edilecek mi?
Emre Belözoğlu açıkladı! Ljajic ve Trezeguet transfer edilecek mi?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Afrika ülkesi Mali'den Fransa'ya rest: Büyükelçiniz 72 saat içinde ülkeyi terk etsin
Afrika ülkesi Mali'den Fransa'ya rest: Büyükelçiniz 72 saat içinde ülkeyi terk etsin
Adana'da yemek masasında kanlı infaz! Anne ve kızı öldürüldü
Adana'da yemek masasında kanlı infaz! Anne ve kızı öldürüldü
Yaralar sarılıyor! Türkiye'nin turizm geliri 2021'de yüzde 103 arttı
Yaralar sarılıyor! Türkiye'nin turizm geliri 2021'de yüzde 103 arttı
Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Semptom göstermese de bulaştırır
Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Semptom göstermese de bulaştırır
Akılalmaz yöntem! Koronavirüs karantinasından böyle kaçıyorlar
Akılalmaz yöntem! Koronavirüs karantinasından böyle kaçıyorlar
İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi
İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi
ABD Ankara Büyükelçisi Flake, İmamoğlu'nu ziyaret etti
ABD Ankara Büyükelçisi Flake, İmamoğlu'nu ziyaret etti
Türkiye ile Pakistan'ın güç birliği Yunanistan'ı korkuttu: Çok geri kaldık
Türkiye ile Pakistan'ın güç birliği Yunanistan'ı korkuttu: Çok geri kaldık