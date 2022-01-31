Dünyaca ünlü ekonomist şoke etti: İkisini birden vuracak

Ekonomi konusunda tüm dünyayı ilgilendiren uyarılarda bulunan dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonunun yöneticisi Nicolai Tangen, kalıcı enflasyonun getirileri vuracağı konusunda açıklamalarda bulundu.

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NORVEÇ'in 1,3 trilyon dolarlık fonunu yöneten Nicolai Tangen, Financial Times'e enflasyon oranlarındaki yükselişin geçici mi yoksa kalıcı bir tehdit mi olduğu konusundaki tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tangen, enflasyondaki artışın küresel ekonomilerin kalıcı bir özelliği haline geldiğinde yatırımcıların yıllarca düşük getiri ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

"İkisini birden vuracak"

Nicolai Tangen, dünyanın hem yüksek talep hem de tedarik zincirlerinde devam eden kesintiler yaşadığı bir ortamda enflasyonun genel olarak beklenenden daha güçlü olabileceğini düşündüğünü söylerken, "Giderek daha fazla yerde bunu görüyoruz. Ikea'nın fiyatları yüzde 9 artırdığını gördünüz. Gıda fiyatlarının yükseldiğini; çok yüksek navlun oranlarının, kamyon taşımacılığı oranlarının, metallerin, emtiaların, enerjinin, gazdaki yükselişin devam ettiğini gördünüz" ifadelerini kullandı.

Tangen, bu durumun tahvil ve hisse getirilerini aynı anda olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunurken, "Önümüzdeki birkaç yıl boyunca ikisini birden vuracak" dedi.