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Afrika ülkesi Mali'den Fransa'ya rest: Büyükelçiniz 72 saat içinde ülkeyi terk etsin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afrika ülkesi Mali'den Fransa'ya rest: Büyükelçiniz 72 saat içinde ülkeyi terk etsin

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali yönetiminin 'gayrimeşru' olduğunu söylemesinin ardından Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in 72 saat içinde ülke topraklarını terk etmesini istedi.

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Afrika ülkesi Mali'nin yerel basınında çıkan haberlerde; Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi. Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istendiği kaydedildi.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı. Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimde olan cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Mali'ye yaptırım kararı aldırmaya çalışmış ancak bu girişim Rusya ve Çin tarafından engellenmişti. Bamako yönetimi de Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka'dan askerlerini çekmesini talep etmişti. Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de daha sonra askerlerini geri çağırmıştı.

Son olarak Fransa Savunma Bakanı Fllorence Parly de bedeli ne olursa olsun Mali'deki askeri operasyonlarını sonlandıracaklarını duyurmuştu.

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