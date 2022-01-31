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İstanbul Emniyeti'nden Kürtçe müzik açıklaması

İstanbul Emniyeti'nden Kürtçe müzik açıklaması

Sosyal medyada Taksim'de Kürkçe müzik yapan bir grubun engellendiğine yönelik iddialara İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gruba ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde müzik yapılırken oluşan kalabalığın, güzergahta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine engel olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden de yoğun şikayetler yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edildiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçe'nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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