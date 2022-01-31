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Şırnak'ta terörün finansmanına büyük operasyon 87 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ta terörün finansmanına büyük operasyon 87 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 87 kişi gözaltına alındı.

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ŞIRNAK İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 6 adet şarjör, 98 adet fişek, 58,11 gram eroin, 2,62 gram metamfetamin, 19 bin 543 paket kaçak sigara, bin 20 paket elektronik sigara, 256 adet araç lastiği, 90 çift ayakkabı, 20 adet kol saati, 16 paket çay, 5 adet cep telefonu ele geçirilirken 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda 66'sı kaçakçılık, 17'si asayiş suçlarından, 1 şüpheli terör ve 3 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçlarından olmak üzere 87 şüpheli gözaltına alındı.

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