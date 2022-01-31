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Görüntü İstanbul'dan! Kuyruğun ucu gözükmüyor

Görüntü İstanbul'dan! Kuyruğun ucu gözükmüyor

İSTANBUL'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart süreleri dolan veya öğrenci kartlarını yenilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi'nin önündeki kuyruk, gün boyu eksik olmadı.

Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden de gelenlerin de etkisi ile oluşan kuyruğa girenler iki saate yakın beklemekten yakındı. Sırada beklemekten yorulanlar İstanbul Kart işlem merkezlerinin sayısının arttırılmasını istedi.

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