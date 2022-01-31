Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Ukrayna ve F16 krizinde flaş açıklama

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir savunma sanayide ve dış ilişkilerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir (ABD ile F-16 sürecine ilişkin) Görüşmelerde ilk haberler olumlu sinyaller verildiği noktasında. Nihai olay kongreye gideceğini düşünürsek, beklentiyi dengede tutmalıyız.

(S-400 sürecine ilişkin) S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler.

Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz. Ülkeler bu anlamda kendi ticaretlerini yapmakta serbestler.