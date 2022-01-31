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Pervin Buldan soruşturmasında dosya Ankara'ya gönderildi

Pervin Buldan soruşturmasında dosya Ankara'ya gönderildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın HDP'nin İzmir il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin davanın görüldüğü mahkemenin heyetine yönelik sözleri üzerine açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Aralık 2021'de görülen Deniz Poyraz'ın HDP'nin İzmir il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin duruşma sırasında, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan'ın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.
Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyen seyirciler tarafından çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi. Görüntülerde, Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı ifade edildi.
Dosya, yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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