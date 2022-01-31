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Semra Güzel'in Meclis savunmasında flaş gelişme

Semra Güzel'in Meclis savunmasında flaş gelişme

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

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PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel için toplanan hazırlık komisyonunun ilk görüşmesi sona erdi. Komisyon çarşamba günü tekrar toplanacak.

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Başkanlığı'nda toplanan ve başında foto muhabirlerinin fotoğraf çekimine müsaade edilen komisyon daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

Ramazan Can, yaklaşık 1 saat süren komisyonun sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürecin normal şekilde ilerlediğini ve komisyonun Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar toplanacağını açıkladı.
Çarşamba günkü oturumda Güzel'in yerine bir başka milletvekilinin savunma yapabileceğini ifade eden Can, "Biz resmi tebligatımızı yaptık. Hem TBMM internet adresinden hem de bizzat danışmanına elden tebligatı yapılmıştır. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00'te Hazırlık Komisyonu üyesi olmayan bir milletvekilini görevlendirerek yetki verirse kendisini dinleyeceğiz, savunmasını alacağız." dedi.

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