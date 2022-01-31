3 ayların ilk gecesi kılınacak namaz Recep ayı ibadetleri neler

Fazileti ve rahmeti bol, Ramazan'ın habercisi 3 aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlıyor. Bu mübarek günleri hakkıyla karşılamak isteyen vatandaşlar Recep ayında yapılacak ibadetler neler, Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekat araştırması yapıyor.

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İslam dünyasında mübarek kabul edilen 3 ayların ilki olan Recep ayı 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Bol bol nafile orucu ve kaza namazı kılınması gereken Recep ayında nasıl ibadet etmek gerekir?

Ramazan'ın habercisi 3 aylar Recep ayı ile birlikte 2 Şubat'ta başlıyor. Recep ayında bol bol dua etmeliyiz. Bu nedenle Peygamber Efendimiz s.a.v. ve İslam büyüklerinin mübarek gün ve gecelerde yapılmasını tavsiye ettiği dua ve ibadetler, kılınacak namazlar da bu kapsamda sıklıkla araştırılıyor. Peki, Recep ayı namazı nedir? Recep ayı namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayında kılınacak namaz ve fazileti…

Recep ayı namazı nedir? Recep ayı namazı nasıl kılınır: Recep ayının ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 günlük döneminde kılınacak 30 rekat Hacet Namazı vardır. Vatandaşlar arasında Recep ayı namazı olarak da anılan bu namazın kılınış şekilleri aynı olup yalnızca namazdan sonra okunacak dualar farklıdır.

Recep ayı namazının kılınışı

10 rekat Hâcet namazına şu niyetle başlanır:

‘Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin sevgili Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine mazhar eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.’

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okunur. 2 rek’atte bir selâm verilerek 10 rek’at tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ-külli-şey’in kadîr’ okunarak duâ edilir.

İkinci on günde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa:

‘İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyûmen dâ’imen ebedâ’ duası okunarak namazın ardından duâlar edilir.

Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere:

‘Allâhümme lâ-mânia li-mâ-a’tayte, velâ mu’tiye li-mâ mena’te, velâ raadde li-mâ kadayte, velâ mübeddile li-mâ hakemte, ve-lâ yenfa’u ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ Vehhâbü yâ Vehhâbü yâ Vehhâb’ okuyup duâ edilir.

Eğer bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhangi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını)son 10 gün içerisinde de kılabilir. Ancak zaruri engel olmadıkça vaktinde kılmak evlâdır.

Recep ayı namazının kılınacağı vakit

Bu namazlar akşam namazının veya yatsı namazının ardından kılınabildiği gibi, gecenin ilerleyen saatlerinde yani teheccüd vakitlerinde kılmak daha güzeldir. İmsak vakti girdikten sonra kılınmaz. İmkan varsa Cuma ve Pazartesi geceleri tercih edilmelidir ancak namazı kılamama ihtimali olursa bulduğu ilk fırsatta yerine getirmesi de namazın ehemmiyeti bakımından önemlidir. 10 rekat namazı birkaç güne bölmek uygun değildir. 10’ar rekat olarak tavsiye edilmiştir. Bir hastalık nedeniyle ayakta kılmaya gücü olmayanlar her namazda olduğu gibi oturarak veya hastalığı ileri derecede ise yatarak ima ile kılmasında hiçbir mahzur yoktur.

Recep ayında kılınacak namazın fazileti

Üç ayların ilki olan Şehrullâh/Receb-i Şerif aynı zamanda Eşhur-i Hurum’dan yani 4 Haram Ay olan( Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb)’ten biridir. Bu İslâm’ın yasaklarından elden geldiğince uzak durularak nefis terbiyesine diğer zamanlardan dah açok önem vermelidir. Bu ayda oruç tutmak, duha-evvabin-teheccüd namazları kılmanın mğkafatı da her zamakinden çok olmakla beraber, bizzat Rasûl-i Ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tavsiye edilen 30 rekat namaz vardır. Bu namazın önemli hususiyeti de, münafıklara bu namazın nasip olmayacağının rivayet edilmiş olmasıdır.

Recep ayında kılınan bu 30 rekatlı namazı, Resûlallah s.a.v. Efendimizin berberi Salmânı Pâk–i Farîsi (r.a.) Hazretleri rivayet etmişlerdir..

Bu namaz recep ayının 1’i ile 10’u, 10’u ile 20’si, 20’si ile 30’u arasında birer kez kılınır. Günler akşamdan girdiğinden dolayı ertesi günün tarihine itibar edilir. Yani mesela ilk 10 gün için olan süre, Cemaziyelahir’in son gününü Receb-i Şerif’in ilk gününe bağlayan gece başlayıp, Recep ayının 9’unu 10’una bağlayan gece son bulmuş olur.