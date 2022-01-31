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JP Morgan'dan dolar tahmini korkuttu: İlk faiz artırımından 1-2 ay sonra...

JP Morgan'dan dolar tahmini korkuttu: İlk faiz artırımından 1-2 ay sonra...

JP Morgan, Fed'in şahin açıklamalarından destek bulan doların Fed'in ilk faiz artırımı sonrasında da yükselmeye devam ederek ilk artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

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JP Morgan, Fed’in Mart ayında faizleri artırmasından sonra da doların kuvvetlenmeye devam edebileceğini belirtti.

JP Morgan Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükselmesi için daha alan bulunduğunu belirterek, “Piyasalar hala fiyat keşfi modundalar. Dolar büyük ihtimalle Fed faiz artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşacaktır” dedi.

Piyasaların Fed’i yakalamaya çalıştığını çünkü şu anki döngünün daha önce hiç görülmediğini vurgulayan Hui, “Fed salgından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünde fiyat baskısının azalmasını bekliyor ama son zamanlarda bunun beklenenden uzun süreceğini düşünmeye başladı” dedi.

5 adet faiz artırımı beklentisi
Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki şahin yorumları sonrasında 2022 için beş adet faiz artırımı yapılacağına dair beklentiler kuvvetlendi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Financial Times’a verdiği bir röportajda ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini 50 baz puan artırabileceğini söyledi. Bostic, en olası senaryonun ise Mart ayından başlayarak 75 baz puanlık bir artırım olduğunu belirtti.

Powell’ın yorumları dolarda ralliyi tetiikleyerek Bloomberg Dolar Spot Endeksi’nin 18 ayın zirvesine tırmanmasına neden oldu. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen endeks geçtiğimiz sene yüzde 5 civarında yükseliş kaydetmişti.

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