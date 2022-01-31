Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çekti! Oteli ifşa ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından çektiği videolarla oluşturmaya çalıştığı 'halktan biri' imajı son paylaşımında yerle bir oldu. Kılıçdaroğlu'nun son videosunda geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık odada kaldığının CHP Gençlik Kolları tarafından ifşa edilmesi ise 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor?' sorusunu akıllara getirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu bu paylaşımlarında bulunduğu ortamlar ile vatandaşlara 'halktan biri' imajını yansıtmaya çalışıyordu.

Özellikle evinin mutfağında ve çalışma odasında çektiği videolar ile mütevazilik algısı yaratan Kılıçdaroğlu'nun bu oyununu CHP İstanbul örgütü bozdu. CHP Genel Başkanı son yayınladığı videoda kendisini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu öne sürdü.

Geceliği 100 bin lira olan otelde kalıyor

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımda videodaki yansımadan boğaz manzaralı otelde olduğu fark edilirken, otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde kalması 'israf' açıklamaları ile çelişti.



Kılıçdaroğlu'nun lüks odasını CHP İstanbul Örgütü ifşa etti

Olayın alt okumasında ise Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çelişmesinden daha ciddi bir konu yatıyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük çatlağı bir kez daha ortaya koydu.

Peşi sıra yaşanan bu gelişmeler CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir 'Soğuk savaş' yaşandığı gerçeğini net bir şekilde gözler önüne serdi.