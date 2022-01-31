Şehit abisine küfreden Lütfü Türkkan aylar sonra ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana

Şehit ağabeyine küfrederek büyük tepki çeken, ardından da İyi Parti'deki görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında görüldü.

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Kasım ayında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfrederek büyük tepki çeken, ardından da İyi Parti'deki genel başkan vekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra Kılıçdaroğlu'nun yanında ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün (76) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na ziyarette eşlik eden bir isim dikkatlerden kaçmadı. Yanındaki isim şehit yakına küfreden Türkkan'dan başkası değildi.

Açılışı beraber yaptılar

Kılıçdaroğlu ve Türkkan daha sonra Kocaeli'de bir açılış törenine katıldı. Yan yana duran ikilinin sıcak sohbeti gözlerden kaçmadı. Türkkan ve Kılıçdaroğlu açılışı beraber yaptılar.

Anma töreninde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti

Türkkan, beraberindeki CHP'li heyetle İzmit ilçesine geçerek Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

"Çok yakışmışlar"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görülmesine tepki gösterdi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, şehidimizin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık." dedi.