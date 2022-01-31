Geçmeyen öksürükleri kesecek bitkisel çözüm Alerji öksürüğüne birebir!

Uzm. Dr. Yegane Özcan, kış aylarında artan sağlık sorunu öksürük için doğanın mucizesi bitkilerden destek alınması gerektiğini belirterek, "Kuru, balgamlı ve alerjik türde artan öksürük nöbetleriniz varsa evde öksürüğünüzün türüne göre öksürük otu, papatya, kozalak, ıhlamur, hatmi kökü gibi şifalı bitkilerden yararlanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Yegane Özcan, kuru öksürüğe, balgamlı ve alerji öksürüğüne faydalı, en hızlı öksürük kesici bitkisel karışımlar, çay formülleri ve doğal yöntemleri açıkladı.

Kışın tam ortasında artan soğuk ve kar fırtınası ile sıkça görülen sağlık sorunu öksürük için doğanın mucizesi bitkilerden destek alınması gerektiğini belirten Özcan, "Kuru, balgamlı ve alerjik türde artan öksürük nöbetleriniz varsa evde öksürüğünüzün türüne göre öksürük otu, papatya, kozalak, ıhlamur, hatmi kökü gibi şifalı bitkilerden yararlanabilirsiniz. Özellikle pandemi, SARS ve grip salgınları sırasında antienflamatuvar özelliklerine sahip balgam söktürücü kokulu menekşe çayı içebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öksürüğün türüne göre, farklı özelliklere sahip şifalı bitkilerin öksürük tedavisinde kullanılabileceğini bildiren Özcan, şunları kaydetti:

"Öksürük, solunum yolunun patojen, toz, alerjen gibi maddelerden temizlenmesine (kurtulmasına) yardımcı olan vücudumuzun önemli bir savunma mekanizmasıdır. Çeşitli hastalıklara eşlik edebilir, ancak nedeni ne olursa olsun öksürük tedavisinde şifalı bitkiler kullanılabilir. Bitkilerin farklı özellikleri nedeni ile solunum yollarını nazikçe temizlemeye ve mukusu gidermeye, iltihabı hafifletmeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olurken, aynı zamanda hastalığın diğer semptomlarını da hafifletirler."

- Gece nöbetlerine karşı papatya çayı

Yegane Özcan, kuru, balgamlı ve alerjik türde üç çeşit öksürük tipine değinerek, “Kuru öksürük tedavisinde kilit nokta, bitki etkisinin balgam miktarını arttırıp ve öksürük nöbetlerinin süresini kısaltmayı amaçlar. Balgamlı öksürük tedavisinde kullanılan bitkinin amacı ise balgamın çoğalmasını önlemek ve öksürük refleksinin azaltmasına yöneliktir. Alerjik öksürüğün tedavisinde ise asıl amaç alerjenin saptanması ve ortadan kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kuru öksürük tedavisinde kullanılan öksürük otunun, balgamlı öksürükte balgam söktürücü etkisinin olduğunu aktaran Özcan, "Öksürük otu bol miktarda vitaminler, flavonoidler, karotenoidler, tanenler açısından zengindir, tartarik asit, saponinler, inülin vb. içerir. Bu nedenle, herhangi bir nitelikteki öksürük ile kolayca baş eder ve ayrıca boğazdaki iltihabı, yüksek ateşi ve toksinleri giderir." açıklamasında bulundu.

Öksürük otunun koyu balgamı sıvılaştırarak ve çıkarılmasını kolaylaştırdığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Bunların dışında ateşi düşürür ve bağışıklığı arttırır. Bitkinin çiçek ve yaprakları kullanılır. Kuru öksürüğe faydalı olan diğer bitkiler keten tohumu, ıhlamur çiçeği ve hatmi kökü. Geceleri histerik kuru öksürük çok rahatsız edici ise, yatmadan önce papatya veya aslankuyruğu çayı içmelisiniz. Kuru öksürüğe ağrı da eşlik ediyorsa kozalak (çam tomurcukları) ve kekik yardımcı olur, her ikisi de kaynatılarak tüketilir."

- Alerji öksürüklerine karşı civanperçemi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü’nden Özcan, balgamlı öksürükte kullanılan şifalı bitkilerin, mukusun inceltilmesi ve solunum yolundan uzaklaşmasını sağlayan etkisinin bulunması gerektiğini belirtti.



Menekşenin bu etkiye sahip olduğunu, ayrıca iltihabı giderdiğini ve yatıştırdığını aktaran Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Çocuklar dahil menekşe çayı her açıdan balgamlı öksürüğe fayda sağlar. Menekşe çiçekleri kullanılmalı, çeşitli nitelikteki öksürüklerdeki olumlu etkisi defalarca doğrulandı. Tedavi için, C vitamini-saponinler-flavonoidler- karotenoidler gibi menekşe çiçekleri faydalı bileşime sahip. Dikkat edilmesi gereken husus ise menekşe çiçeklerini uygun şekilde toplamak, hasat etmek ve depolamaktır. Menekşe çiçeği bronşit ve soluk borusu iltihabında kullanılması tavsiye edilir. Menekşe çiçeği balgam yumuşatıcı ve söktürücü, antienflamatuvar özelliklerine sahip. Menekşe çiçeği balgamın çıkarılmasını kolaylaştırır. Öksürük kuru ise ve boğaz ağrısı ile birleşirse bitkinin balgam yumuşatma özellikleri çok yardımcı olur."

Alerji öksürüğüne iyi gelen bitkiler

Alerji öksürüğünde mümkün olan en kısa sürede alerjen maddeyi bulup uzaklaştırmak gerektiğinin altını çizen Özcan, "Alerji öksürüğünde kullanılabilen bitkilerden bazıları ise ısırgan otu, papatya, civanperçemi ve nanedir. Vücudun alerjenlere karşı direncini artıran bitkiler de vardır. Örneğin su keteni kökü. Allerji öksürüğünden kurtulmak için Su keteni kökü kaynatılıp günde birkaç defa içilmeli." ifadelerini kullandı.