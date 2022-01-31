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Türk Tabipler Birliği'nden Fahrettin Koca'ya sert tepki

Türk Tabipler Birliği'nden Fahrettin Koca'ya sert tepki

TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki göstererek,  “Algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz” dedi.

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TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz gün Giresun’da söylediği, “Artan vaka sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Koca’nın Giresun’daki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Fincancı, şunları kaydetti:

“Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Hastaneler dolu; algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz.”

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