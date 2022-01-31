Vaktinizi uyuyarak geçirmeyin! Kış depresyonu uyarısı

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, kış aylarındaki kapalı havanın insanlarda ruhsal çöküntüye yol açabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada " Vaktinizi uyuyarak geçirmeyin. Dengeli ve düzenli beslenin. Açık havada kısa yürüyüşler yapın" denildi.

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Abdi İbrahim'den yapılan açıklamada, kış depresyonu konusunda insanların ruhsal sağlıklarına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Soğuklar nedeniyle insanların evden dışarı çıkmaması ve zamanının çoğunu uyuyarak geçirmesi sonucu ruhsal çöküntü yaşayabileceği belirtilen açıklamada, ayrıca baş ağrısı başta olmak üzere, bedensel ağrılar, enerji azlığı, yorgunluk ve halsizlik hissinin ruhsal çöküntünün önde gelen belirtileri olduğuna işaret edildi.

Özellikle mevsim değişikliklerinde depresif duygulanımların insanları daha çok etkilediği belirtilen açıklamada, bireylerde böyle bir eğilim varsa bu durumun kış ayları ile mevsimsel geçişlere bağlı olarak alevlenebildiğine dikkat çekildi. Depresyonun ciddi bir ruhsal problem olduğu işaret edilen açıklamada, kış depresyonu ile baş edebilmek için psikiyatrik ve psikolojik yardım almanın önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada kış depresyonu ile mücadele etmenin yollarına ilişkin şu önerilerde bulunuldu:

"Düzenli egzersiz yapın ve hareketli olun. Keyif aldığınız insanlarla daha sık bir araya gelin. Vaktinizi uyuyarak geçirmeyin. Dengeli ve düzenli beslenin. Açık havada kısa yürüyüşler yapın. Alkol almaktan kaçının. Kendinize özel zaman ayırın."