Nagehan Alçı, Sedef Kabaş'a özgürlük istedi! Tony Blair'e hakaret eden şarkıcıya yapılanları örnek gösterdi

Parlamenter sistem çıkışıyla birlikte iktidarla ve iktidar yanlısı gazetecilerle arasını açan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın tahliyesini istedi...

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Sedef Kabaş'a özgürlük" başlıklı yazısıyla bir kez daha şimşekleri üzerine çekmeye yeltendi. "İktidar ve muhalefet medyası arasındaki kör dövüşü bittiyse artık sakince Sedef Kabaş meselesini ele alalım" diyen Nagehan Alçı, Kabaş'ın TRT günlerinden başlayarak AK Parti'ye verdiği desteği anlatıp şunları yazdı:

- Gelelim mevcut duruma… Sedef Kabaş’ın tutuklanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Kullandığı üslup çirkin de olsa hakaret katalog bir suç yani tutuklanmayı gerektiren bir suç olamaz.

George Michael'in klibini örnek gösterdi

- Lütfen açın İngiliz şarkıcı George Michael’in 2003’te İngiltere Başbakanı Tony Blair ile ilgili yaptığı ‘Shoot the dog’ adlı şarkının klibini izleyin. Başbakan Blair’e yaptıklarını görün. Michael de bu klibi yüzünden özellikle Daily Telegraph gazetesi tarafından çok ağır reaksiyon gördü ama bırakın tutuklanmayı hakkında bir dava bile açılmadı. Tony Blair’e bu klibi sordular, güldü geçti.

İktidar medyasının argümanları ikna edici değil

- İktidar medyasının tutuklanma yönündeki tüm argümanlarını okudum. Benim açımdan ikna edici değil. Sedef Kabaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini, tutuklanmasının hukuka uygun olmadığını düşünüyorum. Ayrıca iktidarı destekleyen marjinal bir kısım medyada Kabaş’a özel hayatı üzerinden saldırılmasını çok çirkef ve çirkin buluyorum.

Özgürlüğüne kavuşmasını hep birlikte savunalım

Öte yandan muhalefet medyasının anlattığı gibi “20 senedir Erdoğan iktidarına karşı savaşmış, Atatürkçülüğü inadına savunan bir savaşçıdır Sedef Kabaş” imajının da doğru olmadığını herhalde bu yazı ile ispatlamış bulunuyorum. Sedef Kabaş’ın tahliye edilmesini yani çocuğuna ve özgürlüğüne kavuşmasını hep birlikte savunalım ama lütfen gerçekleri inkar etmeyelim. Kılavuzumuz hakikat olsun.