Edebiyatın köklü dergisi Dergah'tan üzücü haber! Kağıt zamlarına yenildi

Kağıt fiyatlarının son dönemlerde aşırı yükselmesi sonrası yayıncılık sektörü büyük zora girmişti. Edebiyatın en önemli dergilerinden Dergah yayın hayatına ara verdiğini açıkladı.

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Yayın dünyasında yaşanan ekonomik kriz Türk edebiyatının köklü dergilerinden Dergah dergisini vurdu. Şubat 2022 sayısını yayınlayan Dergah, “Bütün dünyada gözlemlenen kâğıt tedarikinde yaşanan zorluklar ve içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla Dergâh Dergisi yayınına ara veriyor” açıklaması yaptı.

Dövizdeki fahiş kur artışının ardından yayın dünyasında yaşanan kriz edebiyat dergilerini vurdu. Türk edebiyatının köklü yayınlarından Dergah dergisi ekonomik sıkıntılar ve kağıt tedarikinde yaşanan zorluklar nedeniyle yayına ara verdiğini açıkladı.

Dergah dergisi haberi Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı: “32. cildimizin son sayısı olan Şubat sayımız çıktı. Maalesef okuyucularımıza üzücü bir haberimiz var: Bütün dünyada gözlemlenen kâğıt tedarikinde yaşanan zorluklar ve içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla Dergâh Dergisi yayınına ara veriyor.”

1990’da Ezel Erverdi yönetiminde ve Mustafa Kutlu editörlüğünde çıkan ve edebiyat dünyasına damga vuran dergi, uzun yıllar boyunca birçok yazar ve şairi sayfalarında ağırladı. Derginin genel yayın yönetmenliğini son olarak Ali Ayçil yürütüyordu.