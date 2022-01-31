Eskişehir'de ünlü şairlere büyük saygısızlık! Küfürler, sloganlar, mesajlar...

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde bulunun Kanlıkavak Parkı'nda ünlü şairlerin resimlerinin ve şiirlerinin bulunduğu eserin üzerinde, çeşitli isimler, sloganlar, mesajlar ve ağıza alınmayacak küfürlerin yazılı olması, görenler tarafından tepkiyle karşılandı.

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Kırmızıtoprak mahallesinde bulunan ve Eskişehirliler için oldukça popüler olan Kanlıkavak Parkı’ndaki Odunpazarı Belediyesi'ne ait bir eser, son günlerde kötü haliyle görenlerin dikkatini çekiyor. Birçok ünlü şairin resimlerinin ve şiirlerinin bulunduğu eserin üzerinde, çeşitli isimler, sloganlar, mesajlar ve küfürlerin yazılı olması, gören vatandaşlar tarafından saygısızlık olarak adlandırılıyor. Öte yandan bakımsız haldeki eser, güzelliğiyle ünlü Kanlıkavak Parkı’nda kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor.