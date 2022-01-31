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Bakan Fahrettin Koca 15-21 Ocak haftalık vaka haritasını yayınladı Yine zirvede

Bakan Fahrettin Koca 15-21 Ocak haftalık vaka haritasını yayınladı Yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında 15-21 Ocak haftalık vaka sayısını duyurdu. İstanbul'un yüksek rakamları dikkat çekti

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını duyurdu: 15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

Geçtiğimiz hafta durum böyleydi:
8-14 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları İstanbul'da bin 571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

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