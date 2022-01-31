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2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazında can verdi

2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazında can verdi

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin (21) Kaleli kardeşler, yangında çöken ahşap evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi. Adile ve Nurettin Kaleli çifti ile kızları Gülay ise son anda evden çıkarak, kurtuldu. 

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Yalvaç ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde, Nurettin Kaleli'ye ait müstakil evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap evi sardı. Yangın sırasında uykuda olan aileden Nurettin Kaleli, eşi Adile Kaleli ve kızı Gülay Kaleli, son anda dışarı çıkarken ahşap ev çöktü.

Ailenin dışarı çıkamayan çocukları Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli kardeşler ise çöken evin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kardeşlerin cansız bedenleri, itfaiye ve polis ekiplerince enkaz altından çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Nurettin, Adile ve Gülay Kaleli ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli'nin cansız bedenleri ise Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

'Üzücü hadiseye engel olamadık'
Yalvaç İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu, itfaiye ekiplerinin 3 dakikada yangın yerine ulaştığını belirterek, "Ev ahşap olunca bir anda çökmüş ve maalesef 2 vatandaşımız enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. İtfaiye garajımıza yakın mesafede olan yangın, mahalline ekiplerimiz 3 dakikada ulaşmış olmasına rağmen maalesef bu üzücü hadiseye engel olamadık" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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