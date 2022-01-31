Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den sevindiren haber geldi

Pitbull saldırısıyla ağır yaralanan Asiye Ateş taburcu oldu. Yüzünden hasar alan Asiye'nin durumuyla ilgili 'Böylesini ilk kez gördük' yorumları yapılmıştı.

Abone ol

GAZİANTEP'te 2 Pitbul cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.

Asiye'ye ne olmuştu?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledilmişti.

Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Üniversite yönetimi tarafından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e gönderilmek üzere uğurlanan Asiye Ateş, babası Hüseyin Ateş ve annesi Zeynep Ateş ile otomobile bindi. Hüseyin Ateş, "Çok şükür her şey yolunda. Çok iyiyiz. Kızımın durumu da iyi. Şimdi evimize gidiyoruz. İnşallah 1,5 ay sonra geleceğiz" dedi.

Asiye'nin yüzünde çift maske olduğu dikkati çekti. Asiye otomobilde annesinin kucağına oturarak beklerken kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Asiye ilgi karşısında sıkılarak "Yeter artık gidin" dedi. Asiye'nin bu tepkisi, ailesini ve yakınlarını güldürdü. Ateş ailesi, otomobille Antalya Havalimanı'na gitti.