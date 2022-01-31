Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim için flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılıyor. Son dakika açıklamasında yüz yüze eğitimle ilgili konuştu. Okulların kapalı kalması için bazı çevrelerin korku salarak süreci sabote etmeye çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci dönem için net mesaj verdi.

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Öğretmen atamaları için beklenen gün geldi. 15 bin öğretmenin atama töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına yüz yüze eğitim sürecinde yaşatılan korku dolu açıklamalara dikkat çekerek başladı. "Sürekli karamsarlık aşılayarak, korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsülü ürünlerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci dönem için kesintisiz eğitimin süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama töreninde şunları söyledi:

-Bugün yapılacak 15 bin öğretmenin atamasıyla eğitim ordumuzu daha güçlendireceğiz. Böylece salgın sürecinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam ettirilmesi konusunda avantaj elde edeceğiz. Evlatlarımızın eğitiminin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılığımızı her fırsatta açıkça ifade ediyoruz.

-Bu süreçte kimi çevrelerin haksız abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsülü ürünlerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular.

-Devlet olarak evlatlarımızla okulları arasında hiçbir bariyerin girmesine müsade etmedik. Eğitimi kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk.

-Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından takdirle karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Velilerimizin ve çocuklarımızın müsterih olmasını istiyorum.

-Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

-Birazdan görev yerleriniz belli olacak, heyecanlısınız farkındayım. Bizim Aybikelerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. Bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu, şehadete yürüdüler. Bu herkese nasip olmaz. Ve inanıyorum ki, şu an Aybike öğretmen, Necmettin öğretmen cennet ile müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar.