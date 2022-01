2019 güzeli Cheslie Kryst 60 katlı gökdelenden atlayarak intihar etti! Ölmeden önce son mesajı...

ABD'nin 2019 yılı güzellik kraliçesi Cheslie Kryst, 60 katlı gökdelenden atlayarak hayatına son verdi.

2019 yılının Miss America'sı seçilen Cheslie Kryst, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi New York polisi duyurdu. Güzellik kraliçesi olmasının yanı sıra hukukçu, moda blogcusu ve sunucu olan Kryst'in New York City'de 60 katlı bir apartmanın üstünden düşerek öldüğü açıklandı.



New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Kryst'in 9. katta yaşadığı ve herkese açık 29. katta bulunmasının intihar izlenimi uyandırdığı ancak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kryst'in ölmeden önce sosyal medya hesabından “Bugün size huzur ve barış getirsin” paylaşımı yaptığı öğrenildi.







2019 ABD Güzellik Yarışması'nda da tacı giymişti

Miss USA olduktan sonra sosyal adaletin sağlanması için avukat olarak öne çıkan Kryst, 1991 yılında Michigan, Jackson'da doğmuş, Güney Carolina'da büyümüştü. 2017 yılında Wake Forest Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kuzey Carolina firması Poyner Spruill LLP'de avukat olarak çalıştı. Ayrıca kadın iş giyim blogu White Collar Glam'i kurdu. 2019 yılında Miss North Carolina güzeli seçilip büyük finalde yarıştı. 2019 ABD Güzellik Yarışması'nda da tacı o giydi.