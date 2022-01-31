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İran'da kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'da kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü

İran'ın Erak kentindeki bir hayvanat bahçesinde, kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erak'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları beslemek için kafesi açtığı sırada birkaç aslan kafesten kaçtı.

Söz konusu aslanlardan birinin saldırısına uğrayan ve boğazından yaralanan bakıcı hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Rıza Seyyad Hakşumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "hayvanat bahçesinden birkaç aslanın kaçtığı" iddialarını yalanladı. Hakşumar, "Aslanlar hayvanat bahçesinin dışına çıkmadı." dedi.

Kafeslerinden kaçan aslanların ise yeniden kafeslerine konulduğu aktarıldı.

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