Aydın'daki vahşet! İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan parmakları yerine dikildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İlke Demirci'nin (29) boşandığı eşi İsmail Demirci'nin (35) baltalı saldırısı sonucu kopan 3 parmağı, Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde yerine dikildi. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Demirci, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi İlke Demirci, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den 4 gün önce boşandı. Boşandığı eşinin kendisini aldattığını düşünen İsmail Demirci, hakkında 15 gün uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen İlke Demirci'yi rahatsız etmeye devam etti. İsmail Demirci, dün saat 18.30 sıralarında İlke Demirci'nin kasiyer olarak çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi'ndeki markete elinde baltayla gitti. Demirci, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında salladığı baltayla eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlke Demirci'nin balta isabet eden sol elinin 1, sağ elinin ise 2 parmağı koptu. Market yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlke Demirci, buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikrocerrahi Servisi'ne sevk edildi. Demirci'nin kopan parmakları 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Polisin olayın ardından gözaltına aldığı İsmail Demirci, ifadesinde boşandığı eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bu nedenle de baltayla saldırdığını öne sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Demirci, tutuklandı.