Bu kez çok fena kar geliyor! Meteoroloji 46 ilde alarm verdi: İstanbul Ankara Eskişehir Kayseri Konya
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haberine göre Türkiye'nin büyük bölümünde bugün itibarıyla hava durumu ciddi biçimde değişiyor. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporu 47 il için sarı kodlu uyarıda bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihinde 46 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre vatandaşlar kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
SARI ALARM VERİLEN İLLER
Adana, Ağrı, Ankara, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Hatay, Kars, Kayseri, Malatya, Muş, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Amasya, Antalya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce.
SARI ALARM: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
ANKARA'DA ETKİLİ KAR YAĞIŞI
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Sürücüler, yoğun kar yağışında zor anlar yaşarken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırmasıyla kapanan yollarda zorluk yaşadı. Bazı sürücüler ise yolda kalmamak için araçlarını ana arterlere park ederek evlerine yürüyerek gitti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere ait araçlar, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.