Bu kez çok fena kar geliyor! Meteoroloji 46 ilde alarm verdi: İstanbul Ankara Eskişehir Kayseri Konya

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere ait araçlar, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.