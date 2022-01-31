Mustafa Sarıgül'den İstanbul'da karla mücadele krizi açıklaması: Olan İstanbullular oldu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki kar yağışının ardından yaşananlara ilişkin "Devletin kurumlarının karla mücadeleden çok birbirleriyle mücadele ettiğini üzülerek gördük. Olan yurttaşlara ve İstanbullulara oldu." dedi.

Abone ol

Parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, siyasi gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da geçen hafta hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası yaşanan tartışmalara değinen Sarıgül, "Devletin kurumlarının karla mücadeleden çok birbirleriyle mücadele ettiğini üzülerek gördük. Olan yurttaşlara ve İstanbullulara oldu." ifadelerini kullandı.

Siyasetin belirli kurallar ve nezaket çerçevesinde yapılmasını gerektiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Buradan hiçbir ayrım yapmadan bütün yöneticilere ve seçilmiş bütün siyasi parti başkanlarına sesleniyorum. Harcadığınız paralar, oturduğunuz koltuklar bu milletin size emanetidir. O emaneti iyi koruyun. Halkımız sizden kavga değil çözüm bekliyor. Yurttaşlarımız sizden birbirinizle atışma değil, şehrin sorunlarını ve ülkenin sorunlarını çözmenizi bekliyor."

Sarıgül, afetlerle mücadele için "doğal afetler ve deprem bakanlığı" kurulması gerektiğini dile getirerek, "Belediye sınırları içerisinde bölünmüşlük ortadan kaldırılmalı, sorumluluk belediye sınırları içerisinde belediyelere verilmelidir." diye konuştu.

Elektrik, doğal gaz ve suyun temel ihtiyaç maddeleri olduğunu ifade eden Sarıgül, bu kalemlerde KDV oranlarının yüzde 1'e düşürülmesini talep etti.

Sarıgül, TDP'nin ekonomik milliyetçiliği savunduğunu belirterek, "Ekonomik milliyetçilik, ülkemizde üretilen hiçbir şeyi ithal etmemektir. Türk markalarını değerli kılmaktır ve markalaştırmaktır." dedi.